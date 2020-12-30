«Бобруйскагромаш» в уходящем году увеличил экспортные поставки сельхозтехники

Несмотря на пандемию коронавируса, которая оказала влияние на работу всех крупнейших мировых производителей, холдинг «Бобруйскагромаш» сохранил лидирующие позиции на рынке Республики Беларусь, а также вышел на новые экспортные рубежи. Предприятия холдинга продолжают стабильно работать, производить качественную продукцию и отгружать её как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Конец года выдался особенно плодотворным в плане поставок сельскохозяйственной техники в хозяйства Республики Беларусь. Так, в декабре в Гомельскую область отгружено 30 машин для внесения твёрдых органических удобрений МТУ-18, а в Могилёвскую область в последние дни уходящего года готовятся к отгрузке 38 кормораздатчиков РСК-12-2.

Также, несмотря на период межсезонья, повышенным спросом продолжает пользоваться кормозаготовительная техника. Только в декабре 2020 г. нашим партнёрам из Российской Федерации и Республики Казахстан будет отгружено более 340 единиц различных модификаций пресс-подборщиков рулонных серии ПР-Ф.

Всего по итогам 2020 г. ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» планирует отгрузить сельскохозяйственной техники на 113,6 млн. белорусских рублей. Рост по отношению к 2019 г. составит 123%.