Бобруйскагромаш увеличит поставки в Латвию

27 октября ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетил директор компании SIA Balttehnika Игорь Юрьевич Зимин. Компания SIA Balttehnika долгие годы является официальным дилерским и сервисным центром предприятия в Латвийской Республике.

В ходе визита Игорь Зимин посетил выставочную экспозицию холдинга «Бобруйскагромаш», на которой были представлены новинки сельскохозяйственной техники, подробно ознакомился с модернизацией производства и особо отметил высокое качество выпускаемой продукции, а также наличие широкой линейки сертифицированной в соответствии с требованиями ЕС техники.

По итогам переговоров, проведённых руководством предприятия, стороны подвели итоги сотрудничества за истёкший период 2021 года, определили направления работы по увеличению и расширению номенклатуры будущих поставок, а также пришли к договорённости о продолжении совместной работы по сертификации сельскохозяйственной техники холдинга «Бобруйскагромаш» в соответствии со стандартами ЕС.