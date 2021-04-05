Бобруйскагромаш укрепляет позиции на казахском рынке

В рамках делового визита в Республику Беларусь коммерческого директора ТОО «Агро Бизнес Казахстан» Коблана Тулебаеева состоялась встреча с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

В ходе переговоров сторонами были подведены итоги сотрудничества и отмечена стабильная положительная динамика роста экспортных поставок. Так, в 2020 год объем реализации более чем в 1,7 раза превысил показатели, достигнутые в 2019 году.

Также определены основные направления работы на 2021-2022 годы. Казахстанский партнер выразил готовность расширить номенклатуру модельного ряда сельхозтехники, реализуемой на рынке Казахстана, за счет реализации кормозаготовительной техники, посевных комплексов, машин для внесения удобрений и прочей техники.

По итогам визита достигнуты договоренности по заключению в ближайшее время ряда контрактов на сумму до 1 млн. долл. США.