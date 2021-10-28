«Бобруйскагромаш» укрепил сотрудничество с Республикой Казахстан

26 октября "Бобруйскагромаш" посетила делегация одного из крупнейших агропромышленных холдингов Республики Казахстан - «Олжа Агро». Данный визит стал очередным шагом в реализации совместного проекта по строительству и оснащению белорусской техникой и оборудованием в 2022-2023 гг крупного животноводческого комплекса на территории Республики Казахстан.

В ходе визита гостям были продемонстрированы производственные мощности предприятия, а также многочисленные новинки выпускаемой предприятиями холдинга сельскохозяйственной техники.

В ходе переговоров достигнут ряд договоренностей касательно оснащения техникой «Бобруйскагромаша» строящихся на территории Республики Казахстан объектов. Также в ближайшее время будет согласован очередной контракт на поставку полнокомплектной техники и машинокомплектов в рамках действующего сборочного производства с ТОО «Костанайскийагромеханический завод».