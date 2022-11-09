«Бобруйскагромаш» совместно с «Белорусским национальным техническим университетом» открывает кафедру
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4 ноября генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш» и ректор УО «БНТУ» подписали договор о сотрудничестве и совместной деятельности по организации работы филиала кафедры «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности» на базе ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Работа филиала кафедры позволит «Бобруйскагромаш» адаптировать учебные программы под свои требования, закладывать собственные технологические «платформы» в процесс обучения, использовать научно-производственной базы для осуществления научно-исследовательских работ и активно привлекать к работе на своем предприятии молодых специалистов.
По материалам bobruiskagromach.com
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