«Бобруйскагромаш» разработал оборудование для подготовки лыжных трасс

Успешно прошла испытания новая разработка ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» – укатчик лыжной трассы УЛТ-1,6.

Он предназначен для обработки снежных поверхностей и поддержания в надлежащем состоянии лыжных трасс.

Многофункциональный укатчик применяется:

для работы в начальный период создания «подложки» лыжной трассы;

во время и после снегопадов – для снегозадержания, увеличения снежной основы;

для уплотнения снега на зимних футбольных полях;

для создания площадок при проведении культурно-массовых мероприятий на открытой местности;

для накатки пешеходных дорожек и подходов к спортивным трассам на заснеженных участках;

для создания зимних маршрутов для квадроциклов;

для создания трасс конных маршрутов и трасс гонок на собачьих упряжках.

Ширина обработки трассы – 1,6 м., максимальная скорость работы – 20 км/ч, безупречно работает при температуре до минус 30 градусов.

Для сцепления с буксирами – снегоходом или квадроциклом – УЛТ-1,6 оснащен регулировочными болтами, которые позволяют подстроить его под разную высоту фаркопа.

Управлять таким оборудованием сможет любой человек, понимающий принцип подготовки лыжной трассы.