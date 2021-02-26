«Бобруйскагромаш» провел переговоры по продвижению и реализации производимой сельхозтехники на рынок Узбекистана

«Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетил советник по финансово-экономическим вопросам ЧП «PLANETA SERVIS» Даврон Нурбаев.

Частное предприятие «PLANETA SERVIS» является узбекским поставщиком дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, а также официальным дилером ОАО «Минский тракторный завод».

Гость из Узбекистана посетил выставочную экспозицию продукции холдинга «Бобруйскагромаш» и ознакомился с номенклатурой производимой техники, ее характеристиками и конкурентными преимуществами.

В ходе переговоров с руководством холдинга обсуждались вопросы возможного сотрудничества по продвижению и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» на рынок Республики Узбекистан, намечены направления для развития двусторонних отношений.