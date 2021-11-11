«Бобруйскагромаш» принимает участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь

10 ноября, на втором этапе конкурса на ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» работала экспертная группа Комиссии по присуждению Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Данный этап конкурса предусматривает проверку фактического состояния работ по качеству организаций-конкурсантов на местах осуществления деятельности.

Эксперты встретились с руководством «Бобруйскагромаш», ознакомились с производственным процессом, с работой отделов и служб, а также материально-технической базой организации.

Участие и победа в правительственном конкурсе способствует узнаваемости и популярности бренда «Бобруйскагромаш», формирует репутацию надежного производителя высококачественных и конкурентоспособных товаров, способствует привлечению новых партнеров и расширению бизнес – возможностей.

К слову, в текущем году в список претендентов на звание лауреата конкурса включено 32 организации Республики Беларусь представляющие различные отрасли экономики. Наиболее острая борьба за звание лауреата в 2021 году ожидается по направлению деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, оказание услуг и выполнение работ.

Результаты конкурса будут объявлены в конце 2021 года.