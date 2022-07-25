«Бобруйскагромаш» представил технику на выставке «День поля-2022»
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С 22 по 23 июля на поле в посёлке Тимирязевский (Челябинская обл., РФ) проходит ежегодная выставка «День поля-2022».
Холдинг «Бобруйскагромаш» совместно с ООО Торговый дом «Бобруйскагромаш», (официальный дистрибьютор бренда на территории Российской Федерации) и ООО ТД «Агротехника» представили к демонстрационному показу полуприцепы и прицепы серии ПСТБ, грузоподъемностью 12 и 17 тонн, предназначенные для транспортировки сельскохозяйственных грузов, зерна, корнеплодов.
Особенностью прицепов и полуприцепов серии ПСТБ является боковая выгрузка перевозимого груза, а также возможность агрегатирования в состав автопоезда из трактора и двух прицепов ПСТБ грузоподъемностью 12 и 17 тонн.
За 1 рейс такой автопоезд может перевозить до 29 тонн зерна.
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