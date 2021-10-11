“Бобруйскагромаш” представил свою технику в Приморском крае на Днях Республики Беларусь

В рамках фестиваля белорусской продукции на главной площади Владивостока проходила ярмарка-продажа товаров белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники, в которой принимали участие 11 белорусских производителей.

Достойное место в экспозиции среди тех, кто на протяжении десятилетий является визитной карточкой нашей страны, заняла экспозиция холдинга «Бобруйскагромаш». Гости фестиваля по достоинству смогли оценить качественные характеристики и возможности пресс-подборщика рулонного ПР-Ф-145М, машины для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9, машины для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6, машины для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А и полуприцепа самосвального тракторногоПСТ-9.

В рамках дальневосточного Бизнес-форума холдингом «Бобруйскагромаш» подписаны дилерские договора с ООО «Утёс» и ООО «ТД «МТЗ-Сибирь», что будет способствовать продвижению техники «Бобруйскагромаш» в Приморском крае.