Бобруйскагромаш представил свою продукцию на выставке в Польше

В начале сентября в городе Шепетово прошла 27-я региональная выставка животноводства и сельского хозяйства.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» представлял дилерский центр предприятия в Польше компания «MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o.».

Участникам мероприятия были продемонстрированы машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11, полуприцеп тракторный ПСТ-12, машина для внесения твёрдых органических удобрений МТУ-15-1, а также косилка дисковая КДН-210. Вся техника имеет сертификаты соответствия требованиям СЕ.

Техника «Бобруйскагромаш» вызвала вызвала огромный интерес у посетителей выставки и получила множество положительных отзывов от польских аграриев.