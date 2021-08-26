Бобруйскагромаш поставит технику в Республику Мадагаскар

25 августа ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетило руководство компании «Bemaco» – дилерского центра «Бобруйскагромаш» в Республике Мадагаскар. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Гости ознакомились с производством, посетили выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».

Особый интерес у мадагаскарских партнёров вызвали машины для внесения жидких органических удобрений, посевные агрегаты, кормозаготовительное и почвообрабатывающее оборудование.

В ходе встречи, проведённой руководством предприятия, были подведены итоги успешного сотрудничества с компанией «Bemaco», а также достигнута договорённость на поставку партии сельскохозяйственной техники в Республику Мадагаскар. Отгрузки будут осуществлены до конца 2021 года.