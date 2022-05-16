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Экономика

«Бобруйскагромаш» поставит сельхозтехнику в Западную Африку

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«Бобруйскагромаш» поставит сельхозтехнику в Западную Африку

В рамках делового визита в Беларусь при поддержке AFTRADE DMCC (дилер в 15 африканских странах) предприятие  «Бобруйскагромаш» посетили представители компании «EBOMAF» (Западная Африка) — крупного холдинга, куда входит 11 предприятий, работающих в 30  африканских странах.

Накануне эта компания подписала с AFTRADE DMCC соглашение, целью которого является развитие сельского хозяйства в странах Западной Африки посредством обеспечения фермеров белорусской сельхозтехникой. Это комплексный проект, который включает в себя поставку техники, запчастей, гарантийное, постгарантийное сопровождение и техническое обучение в западноафриканских регионах  — Того, Буркина-Фасо, Кот-д´Ивуар, Сенегал, Мали. Уже в сентябре текущего года планируется открытие и запуск сервисного центра и шоурума в городе Ломе (Того).

На данном этапе, сообщили на предприятии, в рамках пилотной поставки белорусских тракторов мощностью 100 л.с. в Западную Африку осуществляется подбор навесной и прицепной техники производства «Бобруйскагромаш».

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