«Бобруйскагромаш» поставит партию сельхозтехники на Мадагаскар в начале 2023 года

"Бобруйскагромаш" поставит очередную партию сельскохозяйственной техники на Мадагаскар в первом квартале 2023 года.

Предприятие с рабочим визитом посетил руководитель компании Bemaco, дилерского центра "Бобруйскагромаш" в Республике Мадагаскар Риана Солофо Лала. Партнер ознакомился с производством, посетил выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга.

Особый интерес у гостя вызвали машины для внесения жидких органических и минеральных удобрений, посевные агрегаты и почвообрабатывающее оборудование.

С 2022 года на полях Мадагаскара начали работу сеялки пневматические, дисковые бороны, машины для внесения жидких органических удобрений.

В ходе встречи были подведены итоги успешного сотрудничества с компанией Bemaco, а также достигнута договоренность на поставку очередных партий сельскохозяйственной техники на Мадагаскар. Отгрузки будут осуществлены в первом квартале 2023 года.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.

По материалам belta.by.