«Бобруйскагромаш» поставит более 20 единиц техники на Мадагаскар

"Бобруйскагромаш" поставит 24 единицы техники на Мадагаскар, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Руководство холдинга "Бобруйскагромаш" во главе с генеральным директором Виктором Филатовым посетило Республику Мадагаскар. Во время визита состоялась встреча с главой компании Bemaco, которым является Риана Солофо Лала.

Одним из важных результатов встречи стало подписание очередного контракта на поставку 24 единиц техники "Бобруйскагромаша" (плугов навесных, борон дисковых, сеялок пневматических универсальных) на Мадагаскар. Отгрузка продукции в рамках данного контракта запланирована в текущем квартале.

Также при непосредственном участии главы Bemaco прошли встречи представителей "Бобруйскагромаша" с руководителями сельхозпредприятий и фермерских хозяйств этой страны.

По итогам переговоров уже в ближайшей перспективе планируется расширить номенклатуру поставляемой белорусской техники в Республику Мадагаскар, в том числе и новых образцов плугов, сеялок, прицепов и борон.

Компании Bemaco был вручен сертификат на продление статуса официального дилера "Бобруйскагромаша" на 2023 год.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.

БЕЛТА