«Бобруйскагромаш» посетил председатель Гомельского облисполкома

27 января «Бобруйскагромаш» посетил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Крупко Иван Иванович, сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе визита гостя ознакомили с работой предприятия, представили экспозицию, демонстрирующую линейку выпускаемой сельскохозяйственной техники.

При непосредственном участии руководства холдинга обсуждались вопросы по закупке техники производства холдинга «Бобруйскагромаш» и её поставках в Гомельскую область в 2022 году.

Иван Иванович отметил высокий уровень организации производства, разработки и внедрения новых технологий, оптимизации уже имеющихся производственных мощностей предприятия.

Иван Иванович ранее работал в должности Министра сельского хозяйства и продовольствия, поэтому машины и оборудование, от которых зависит экономическая эффективность агропромышленного комплекса, являются предметом его компетентного интереса.