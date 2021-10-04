30 сентября ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.

В ходе визита гость ознакомился с производственными мощностями предприятия, посетил выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга. Господином послом был отмечен высокий уровень организации производства и темпы его переоснащения, оперативность разработок новых видов продукции и расширение географии поставок.

В ходе проведённых переговоров сторонами согласованы перспективные направления работы по продвижению белорусской сельскохозяйственной техники. Также в самое ближайшее время на предприятие ожидается визит рабочей группы из представителей деловых кругов Грузии.