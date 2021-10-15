«Бобруйскагромаш» подписал дилерское соглашение о продвижении машины для внесения удобрений в Приморском крае России

В ходе Дней Республики Беларусь в Приморском крае (Россия) подписано дилерское соглашение между ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и ООО «Утес» с правом реализации машины для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 в Приморском крае, сообщает mogilevnews.by

Как сообщили в «Бобруйскагромаше», российское предприятие на протяжении 22 лет является разработчиком карьера «Гора Глубинная» и является производителем минеральных удобрений: известняковой доломитной муки, известняковой крупки и минерального порошка для асфальто-бетонных заводов.

В качестве основных машин для внесения удобрений российский партнер использует технику западноевропейского производства и машину для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 «Бобруйскагромаша».

С учетом разницы в цене и различий в методе внесения (иностранный аналог дороже в 7 раз и вносит удобрения тарелками против штангового адаптера у машины белорусского производства, что сказывается на равномерности внесения удобрений), руководство ООО «Утес» в ходе предварительных переговоров выразило заинтересованность в продвижении машины МШХ-9 на территории Приморского края.