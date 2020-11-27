«Бобруйскагромаш» наращивает присутствие в Судане

С 6 по 12 ноября в Судане находилась с деловым визитом белорусская делегация, в состав которой входил представитель холдинга «Бобруйскагромаш».

В столице страны Хартуме с участием дилера и одного из крупнейших банков страны -- Сельскохозяйственного банка Судана состоялись деловые переговоры по вопросам поставок техники, в ходе которых суданская сторона выразила заинтересованность в покупке машин «Бобруйскагромаш»: прицепов, косилок, граблей, пресс-подборщиков, а также дисковых борон. В ходе переговоров был подписан Меморандум о намерениях по приобретению данной продукции.

Затем делегация Республики Судан, в состав которой вошли представители суданских бизнес-кругов и государственного сектора с ответным визитом посетила «Бобруйскагромаш». Гости ознакомились с производством, а также посетили выставочную экспозицию, на которой им была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга. Суданские партнеры дали высокую оценку производственным мощностям предприятия и отметили, что этот визит позволил оценить потенциал завода и сформировать четкое представление о возможностях и перспективах экономического сотрудничества с «Бобруйскагромашем».

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