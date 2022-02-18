«Бобруйскагромаш» наращивает поставки сельхозтехники в Российскую Федерацию

Дистрибьюторское соглашение о совместном продвижении продукции подписано между ОАО «Бобруйскагромаш» и ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» (Россия, Москва), сообщает Мogilevnews.

В соответствии с документом российский партнер подтвердил годовой объем закупки сельскохозяйственной техники производства холдинга «Бобруйскагромаш» для аграриев России на сумму не менее чем на 2 160 000 000 российских рублей.

К слову, «Торговый дом «Бобруйскагромаш» является официальным и эксклюзивным представителем холдинга «Бобруйскагромаш» в Российской Федерации с 2015 года, отметили на предприятии. За время сотрудничества российским партнером была сформирована товаропроводящая сеть, включающая в себя более 100 дилеров, филиалов и региональных представительств, охватывающих всю территорию страны. Благодаря его слаженной и оперативной работе темп роста экспортных поставок бобруйской сельхозтехники в Россию на протяжении последних лет стабильно превышает 120 % ежегодно.