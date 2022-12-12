«Бобруйскагромаш» — Лидер года 2022. Лейтмотивом нынешнего конкурса стало импортозамещение
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9 декабря состоялась VII церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2022».
Холдинг «Бобруйскагромаш» получил высокую оценку своей деятельности и стал заслуженным победителем в номинации «Производство конкурентоспособной техники, развитие экспортного потенциала и высокая культура управления».
Диплом Гран-При получила машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-18, которая является примером освоения производства импортозамещающих узлов и агрегатов.
Лейтмотив мероприятия в этом году-импортозамещение, в связи с чем на конкурс и был заявлен этот образец техники.
Данная машина по своим эксплуатационным характеристикам, качеству исполнения и надежности конструкции легко конкурирует с продукцией западноевропейского производства, а ее стоимость в 1.5-2 раза ниже, чем у зарубежных конкурентов.
Сердце машины - разбрасывающий адаптер, до недавнего времени приобретался в ЕС, однако сегодня его производство уже успешно освоено на ОАО "Минский завод колесных тягачей", что также является прямым импортозамещением и в разы сокращает период производства данных сельскохозяйственных машин.
Машина по достоинству оценена не только аграриями Беларуси, но и странами ближнего зарубежья.
Поздравляем предприятие и его команду с заслуженной наградой!
Премия "Лидер года" проводится ежегодно и свидетельствует о признании достижений субъектов хозяйствования в области социально-экономического развития Республики Беларусь.
В этом году мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по науке и технологиям, а также торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.