«Бобруйскагромаш» — Лидер года 2022. Лейтмотивом нынешнего конкурса стало импортозамещение

9 декабря состоялась VII церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2022».

Холдинг «Бобруйскагромаш» получил высокую оценку своей деятельности и стал заслуженным победителем в номинации «Производство конкурентоспособной техники, развитие экспортного потенциала и высокая культура управления».

Диплом Гран-При получила машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-18, которая является примером освоения производства импортозамещающих узлов и агрегатов.

Лейтмотив мероприятия в этом году-импортозамещение, в связи с чем на конкурс и был заявлен этот образец техники.

Данная машина по своим эксплуатационным характеристикам, качеству исполнения и надежности конструкции легко конкурирует с продукцией западноевропейского производства, а ее стоимость в 1.5-2 раза ниже, чем у зарубежных конкурентов.

Сердце машины - разбрасывающий адаптер, до недавнего времени приобретался в ЕС, однако сегодня его производство уже успешно освоено на ОАО "Минский завод колесных тягачей", что также является прямым импортозамещением и в разы сокращает период производства данных сельскохозяйственных машин.

Машина по достоинству оценена не только аграриями Беларуси, но и странами ближнего зарубежья.

Поздравляем предприятие и его команду с заслуженной наградой!