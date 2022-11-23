«Бобруйскагромаш»: движение в положительной динамике

История холдинга «Бобруйскагромаш» начинается в 1974 году, когда был создан Бобруйский завод разбрасывателей удобрений. Коллектив тогда насчитывал почти тысячу работников. Первые 11 опытных образцов разбрасывателей жидких органических удобрений РЖТ-8 были выпущены в сентябре 1975 года. Всего в первый год работы было произведено 250 таких машин. Проектная годовая мощность завода в 26 тысяч машин была достигнута уже в 1981 году. По основным показателям выпускаемые на бобруйском заводе разбрасыватели удобрений соответствовали лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым показателям даже превосходили их.

С началом экономических преобразований в 1990-е годы для поддержания конкурентоспособности необходимо было в минимальные сроки расширять номенклатуру изделий: принято решение о производстве машин для механизации работ по кормозаготовке. В процессе развития производства на заводе освоили свыше двух тысяч технологических процессов, внедрили прогрессивные для того времени виды обработки, модернизировали линии. Аналогичную политику предприятие реализует и в настоящее время: ежегодными планами предусмат­ривается дальнейшее совершенствование техпроцессов, оборудования и оснастки.

Сейчас ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» – крупнейший производитель сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Широкий ассортимент продукции (более 150 наименований), новейшие тенденции передового машиностроения, надежность техники и доступная цена позволяют занимать лидирующие позиции.

– «Бобруйскагромаш» работает на рынке сельскохозяйственной техники почти полвека. За этот период предприятие приобрело огромный опыт в сфере производства и реализации техники для аграрного комплекса, что позволило достичь высокого качества выпускаемой продукции при относительно невысокой себестоимости и занять свою нишу в данном сегменте рынка, – рассказывает заместитель генерального директора по техническим вопросам Дмитрий Шостак.

– С какими регионами сотрудничает предприятие? Куда продукция отправляется на экспорт?

– Сегодня сельхозтехника, произведенная холдингом «Бобруйскагромаш», работает более чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. Наши машины с успехом помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. Постоянные поставки идут в Казахстан, но основным рынком для нас по-прежнему остается Российская Федерация (около 70 процентов всего экспорта). Хочу отметить, что интерес к выпускаемой технике проявляют представители разных стран. К примеру, в начале ноября «Бобруйск­агромаш» посетила делегация из Монголии. Гости ознакомились с модельным рядом сельхозмашин. Особое их внимание привлекли косилки, тюковые и рулонные пресс-подборщики, почвообрабатывающее оборудование, сеялки. К слову, «Бобруйскагромаш» сотрудничает с Монголией уже на протяжении длительного периода. Пресс-подборщики – традиционные машины для рынка Азии, и гости подтвердили, что до сих пор они остаются актуальными. В 2021 году мы экспортировали в Монголию сельхозтехники на 1,5 млн долларов. Отгружали туда более 250 машин. Запланирована крупная поставка на 2023 год.

– Какие новинки этого года востребованы на отечественном рынке?

– Ассортимент продукции постоянно расширяется, совершенствуется. В этом году по просьбе наших заказчиков модернизирован пересаживатель деревьев с учетом навески на погрузчик «Амкодор». Востребован опрыскиватель для внесения жидких средств для защиты растений. Сейчас планируем отправлять на испытания в Витебскую область разбрасыватель минеральных удобрений со штанговым адаптером для внесения доломита для раскисления почвы. Ведем разработку конструкторской документации на перегрузчик зерна, тоже довольно перспективную машину. Появился в линейке промежуточный вариант уже имеющихся в производстве косилок – навесная дисковая косилка КДН-240 с низкими роторами. Ее преимущество в том, что она эффективнее скашивает траву, легче по сравнению с трехметровой косилкой, соответственно, ее можно применять на тракторах меньшего класса.

– В условиях экономических санкций актуальна тема импортозамещения на производстве. Как проходит этот процесс на предприятии?

– Несмотря на санкции, когда многие страны «закрылись» по поставкам важных комплектующих, мы находим варианты, как это компенсировать, заменить, и продолжаем бесперебойно работать. Много импортных узлов для сельхозмашин уже удалось заместить на белорусских предприятиях. Разбрасыватель для машин для внесения твердых органических удобрений успешно освоил Минский завод колесных тягачей. Изготовление ­гидромотора, который поставляли из Украины, совместными усилиями организовали на Житковичском моторостроительном заводе. У нас на предприятии осваиваем собственное изготовление разбрасывателей меньшего типоразмера для машин для внесения твердых удобрений. Раньше кормораздатчики комплектовались итальянскими и турецкими редукторами. После проведенной совместной работы с Оршанским заводом приборов автоматического контроля опытный образец редукторов для раздатчиков-­смесителей кормов проходил испытание на нашей машине. Сейчас в изготовлении партия из 20 редукторов от белорусского производителя. Точно так же по окрасочным материалам работаем с заводом в Лиде. Произведена окраска опытных минераловозов, по результатам испытаний будет заключение о возможности применения отечественных лакокрасочных материалов для наших машин.

– Каким ожидается завершение года для предприятия?

– Все направлено на то, чтобы обеспечить выполнение основных показателей и уверенно закончить год, оставаясь в положительной динамике. Последние периоды наблюдается поступательное движение вверх: за январь-­сентябрь темп роста объема производства составил более 126 процентов, объема экспорта – 118 процентов, выручка от реализации – свыше 140,6 тысяч рублей, рентабельность продаж – 13 процентов. Поэтому благодаря эффективной и слаженной работе всего коллектива предприятия должны успешно завершить год.

Маргарита Бушуева,

фото Дмитрия Вильмана