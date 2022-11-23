«Бобруйскагромаш»: движение в положительной динамике

История холдинга «Бобруйскагромаш» начинается в 1974 году, когда был создан Бобруйский завод разбрасывателей удобрений. Коллектив тогда насчитывал почти тысячу работников. Первые 11 опытных образцов разбрасывателей жидких органических удобрений РЖТ-8 были выпущены в сентябре 1975 года. Всего в первый год работы было произведено 250 таких машин. Проектная годовая мощность завода в 26 тысяч машин была достигнута уже в 1981 году. По основным показателям выпускаемые на бобруйском заводе разбрасыватели удобрений соответствовали лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым показателям даже превосходили их.
С началом экономических преобразований в 1990-е годы для поддержания конкурентоспособности необходимо было в минимальные сроки расширять номенклатуру изделий: принято решение о производстве машин для механизации работ по кормозаготовке. В процессе развития производства на заводе освоили свыше двух тысяч технологических процессов, внедрили прогрессивные для того времени виды обработки, модернизировали линии. Аналогичную политику предприятие реализует и в настоящее время: ежегодными планами предусматривается дальнейшее совершенствование техпроцессов, оборудования и оснастки.
Сейчас ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» – крупнейший производитель сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Широкий ассортимент продукции (более 150 наименований), новейшие тенденции передового машиностроения, надежность техники и доступная цена позволяют занимать лидирующие позиции.
– «Бобруйскагромаш» работает на рынке сельскохозяйственной техники почти полвека. За этот период предприятие приобрело огромный опыт в сфере производства и реализации техники для аграрного комплекса, что позволило достичь высокого качества выпускаемой продукции при относительно невысокой себестоимости и занять свою нишу в данном сегменте рынка, – рассказывает заместитель генерального директора по техническим вопросам Дмитрий Шостак.
– С какими регионами сотрудничает предприятие? Куда продукция отправляется на экспорт?
– Сегодня сельхозтехника, произведенная холдингом «Бобруйскагромаш», работает более чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. Наши машины с успехом помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. Постоянные поставки идут в Казахстан, но основным рынком для нас по-прежнему остается Российская Федерация (около 70 процентов всего экспорта). Хочу отметить, что интерес к выпускаемой технике проявляют представители разных стран. К примеру, в начале ноября «Бобруйскагромаш» посетила делегация из Монголии. Гости ознакомились с модельным рядом сельхозмашин. Особое их внимание привлекли косилки, тюковые и рулонные пресс-подборщики, почвообрабатывающее оборудование, сеялки. К слову, «Бобруйскагромаш» сотрудничает с Монголией уже на протяжении длительного периода. Пресс-подборщики – традиционные машины для рынка Азии, и гости подтвердили, что до сих пор они остаются актуальными. В 2021 году мы экспортировали в Монголию сельхозтехники на 1,5 млн долларов. Отгружали туда более 250 машин. Запланирована крупная поставка на 2023 год.
– Какие новинки этого года востребованы на отечественном рынке?
– Ассортимент продукции постоянно расширяется, совершенствуется. В этом году по просьбе наших заказчиков модернизирован пересаживатель деревьев с учетом навески на погрузчик «Амкодор». Востребован опрыскиватель для внесения жидких средств для защиты растений. Сейчас планируем отправлять на испытания в Витебскую область разбрасыватель минеральных удобрений со штанговым адаптером для внесения доломита для раскисления почвы. Ведем разработку конструкторской документации на перегрузчик зерна, тоже довольно перспективную машину. Появился в линейке промежуточный вариант уже имеющихся в производстве косилок – навесная дисковая косилка КДН-240 с низкими роторами. Ее преимущество в том, что она эффективнее скашивает траву, легче по сравнению с трехметровой косилкой, соответственно, ее можно применять на тракторах меньшего класса.
– В условиях экономических санкций актуальна тема импортозамещения на производстве. Как проходит этот процесс на предприятии?
– Несмотря на санкции, когда многие страны «закрылись» по поставкам важных комплектующих, мы находим варианты, как это компенсировать, заменить, и продолжаем бесперебойно работать. Много импортных узлов для сельхозмашин уже удалось заместить на белорусских предприятиях. Разбрасыватель для машин для внесения твердых органических удобрений успешно освоил Минский завод колесных тягачей. Изготовление гидромотора, который поставляли из Украины, совместными усилиями организовали на Житковичском моторостроительном заводе. У нас на предприятии осваиваем собственное изготовление разбрасывателей меньшего типоразмера для машин для внесения твердых удобрений. Раньше кормораздатчики комплектовались итальянскими и турецкими редукторами. После проведенной совместной работы с Оршанским заводом приборов автоматического контроля опытный образец редукторов для раздатчиков-смесителей кормов проходил испытание на нашей машине. Сейчас в изготовлении партия из 20 редукторов от белорусского производителя. Точно так же по окрасочным материалам работаем с заводом в Лиде. Произведена окраска опытных минераловозов, по результатам испытаний будет заключение о возможности применения отечественных лакокрасочных материалов для наших машин.
– Каким ожидается завершение года для предприятия?
– Все направлено на то, чтобы обеспечить выполнение основных показателей и уверенно закончить год, оставаясь в положительной динамике. Последние периоды наблюдается поступательное движение вверх: за январь-сентябрь темп роста объема производства составил более 126 процентов, объема экспорта – 118 процентов, выручка от реализации – свыше 140,6 тысяч рублей, рентабельность продаж – 13 процентов. Поэтому благодаря эффективной и слаженной работе всего коллектива предприятия должны успешно завершить год.
Маргарита Бушуева,
фото Дмитрия Вильмана