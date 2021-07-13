Бобруйск, встречай! 15-17 июля пройдет фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу»
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Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» объединяет людей разных интересов и возрастов. На празднике представлены спортивные, культурно-исторические, художественные площадки, зоны фуд-корта и семейного отдыха, ярмарка мастеров-ремесленников, пройдут многочисленные мастер-классы и семинары.
На «Вытоках» каждый желающий может познакомиться с историческим наследием, достижениями и брендами региона, картинами известных белорусских мастеров, попробовать себя в различных видах спорта в «Олимпийском квесте» днем, а вечером отдохнуть на концерте с участием известных артистов и на дискотеке под композиции лучших диджеев.
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