Бобруйск, встречай! 15-17 июля пройдет фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу»

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» объединяет людей разных интересов и возрастов. На празднике представлены спортивные, культурно-исторические, художественные площадки, зоны фуд-корта и семейного отдыха, ярмарка мастеров-ремесленников, пройдут многочисленные мастер-классы и семинары.

На «Вытоках» каждый желающий может познакомиться с историческим наследием, достижениями и брендами региона, картинами известных белорусских мастеров, попробовать себя в различных видах спорта в «Олимпийском квесте» днем, а вечером отдохнуть на концерте с участием известных артистов и на дискотеке под композиции лучших диджеев.