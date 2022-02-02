Бобруйск встречает участников автопробега-эстафеты «25 лет объединяя лучшее» (обновлено в 16:58)

В рамках Года исторической памяти, в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, а также к 25-летию образования Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн «Белнефтехим») 31 января 2022 года стартовал автопробег-эстафета «25 лет объединяя лучшее».

В рамках автопробега намечено посещение предприятий нефтехимической отрасли, памятных (исторических) мест, возложение цветов к обелискам и памятникам, проведение встреч с трудовыми коллективами. За неделю участники автопробега планируют посетить 10-ключевых предприятий отрасли.

Сегодня участники автопробега-эстафеты прибыли в Бобруйск. В рамках визита они возложили цветы к памятному знаку «Воинам-землякам, защитникам Отчества в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Прямо сейчас в актовом зале градообразующего предприятия проходит встреча с трудовым коллективом концерна.

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