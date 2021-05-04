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Бобруйск встречает День Победы! Программа праздничных мероприятий

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Бобруйск встречает День Победы! Программа праздничных мероприятий

П Р О Г Р А М М А
праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

 

06.05.2021
17.00

УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»

Концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
18.00

ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска»

Концертная программа  Руслана Алехно и Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь» «Наследие»
07.05.2021
13.00–20.00

территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Работа предприятий торговли и общественного питания.

Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства

14.00–20.00

территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Работа тематических площадок

 

18.30

территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Реконструкция событий Великой Отечественной войны

 

21.00

территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Кинотеатр под открытым небом

 

08.05.2021
10.00

улица Еловики  – улица Минская – улица Карбышева – ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»»

Велопробег «#НавстречуПобеде»
12.00

стадион «Спартак» – улица Интернациональная – улица Социалистическая – улица Пушкина – улица Минская – улица Пролетарская – улица Октябрьская

Легкоатлетическая эстафета
12.30

учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»

Концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
09.05.2021
10.45

(1-й поток: пересечение  улицы Минской - проспекта Георгиевского

2-й поток: улица Карбышева)

построение праздничной колонны ветеранов Великой Отечественной войны, руководства города Бобруйска, представителей трудовых коллективов, воинов Бобруйского гарнизона, молодежи и общественности
11.00

Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. (улица Минская);

Братская могила советских военнопленных, уничтоженных фашистами (улица Карбышева)

Возложение венков и цветов руководством города, представителями трудовых коллективов, молодежью и общественностью города, воинами Бобруйского гарнизона
11.15

улица Минская (улица Карбышева) - улица Социалистическая - площадь Победы

Республиканская патриотическая акция «Беларусь помнит», шествие праздничной колонны ветеранов Великой Отечественной войны, руководства города, представителей трудовых коллективов, молодежи и общественности
12.00

площадь Победы

 

Возложение венков  и цветов руководством города, представителями трудовых коллективов, молодежью и общественностью. Митинг, парад воинов Бобруйского гарнизона
13.30–15.00

19.00–21.00

площадь Победы

Концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
18.50–19.00

площадь Победы

Флеш-моб
09.00–20.00

площадь Победы

Работа предприятий торговли и общественного питания, полевая кухня
11.30–20.00

площадь Победы

Выставка военной техники.

Работа тематических площадок

14.00

улица Карбышева  – улица Минская – поселок Сычково

Автопробег «Спасибо деду за Победу!»
12.00

ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска»

14.00

ГУО«Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска»

Концертные программы, посвященные 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
21.00

территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Кинотеатр под открытым небом
23.00

территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Праздничный салют

 

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