Бобруйск встречает День Победы! Программа праздничных мероприятий

П Р О Г Р А М М А
праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
|06.05.2021
|17.00
УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»
|Концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
|18.00
ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска»
|Концертная программа Руслана Алехно и Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь» «Наследие»
|07.05.2021
|13.00–20.00
территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|Работа предприятий торговли и общественного питания.
Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства
|14.00–20.00
территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|Работа тематических площадок
|18.30
территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|Реконструкция событий Великой Отечественной войны
|21.00
территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|Кинотеатр под открытым небом
|08.05.2021
|10.00
улица Еловики – улица Минская – улица Карбышева – ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»»
|Велопробег «#НавстречуПобеде»
|12.00
стадион «Спартак» – улица Интернациональная – улица Социалистическая – улица Пушкина – улица Минская – улица Пролетарская – улица Октябрьская
|Легкоатлетическая эстафета
|12.30
учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»
|Концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
|09.05.2021
|10.45
(1-й поток: пересечение улицы Минской - проспекта Георгиевского
2-й поток: улица Карбышева)
|построение праздничной колонны ветеранов Великой Отечественной войны, руководства города Бобруйска, представителей трудовых коллективов, воинов Бобруйского гарнизона, молодежи и общественности
|11.00
Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. (улица Минская);
Братская могила советских военнопленных, уничтоженных фашистами (улица Карбышева)
|Возложение венков и цветов руководством города, представителями трудовых коллективов, молодежью и общественностью города, воинами Бобруйского гарнизона
|11.15
улица Минская (улица Карбышева) - улица Социалистическая - площадь Победы
|Республиканская патриотическая акция «Беларусь помнит», шествие праздничной колонны ветеранов Великой Отечественной войны, руководства города, представителей трудовых коллективов, молодежи и общественности
|12.00
площадь Победы
|Возложение венков и цветов руководством города, представителями трудовых коллективов, молодежью и общественностью. Митинг, парад воинов Бобруйского гарнизона
|13.30–15.00
19.00–21.00
площадь Победы
|Концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
|18.50–19.00
площадь Победы
|Флеш-моб
|09.00–20.00
площадь Победы
|Работа предприятий торговли и общественного питания, полевая кухня
|11.30–20.00
площадь Победы
|Выставка военной техники.
Работа тематических площадок
|14.00
улица Карбышева – улица Минская – поселок Сычково
|Автопробег «Спасибо деду за Победу!»
|12.00
ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска»
14.00
ГУО«Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска»
|Концертные программы, посвященные 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
|21.00
территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|Кинотеатр под открытым небом
|23.00
территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|Праздничный салют