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Бобруйск в праздничных огнях. Фотопрогулка

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Бобруйск в праздничных огнях. Фотопрогулка

Фото Виктора Чабана.

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