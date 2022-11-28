Бобруйск – Тула: заинтересованность в сотрудничестве

В рамках деловых мероприятий ХIII Международного экономического форума «Мельница успеха», проходившего в Могилеве, участники проявляли заинтересованность во встречах и переговорах с белорусскими предприятиями.

Представители бизнеса из российского города Тулы 25 ноября побывали с визитом в Бобруйске. При содействии Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей прошли переговоры тульской делегации с руководством ОАО «Белшина», «Беларусьрезинотехника», «Эковер ПРО». Обсудили поставки сырья, используемого при производстве резины и изделий из нее, а также другие формы взаимовыгодного сотрудничества между тульскими и бобруйскими предприятиями.

Фото Александра Анташкевича