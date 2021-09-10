Бобруйск тепло и масштабно встретил республиканский автопробег «Символ единства»

Автопробег-марафон «Символ единства» с 9 по 10 сентября посещает Могилевскую область. Машины прибыли в город на реке Березине из Кировска.

Торжественный визит в рамках Республиканской акции «Символ единства», приурочен к грядущему празднику «Дню народного Единства».

Бобруйск радушно встретил участников республиканского автопробега на гостеприимной Бобруйской земле.

Патриоты Беларуси есть в каждом регионе страны и город Бобруйск и Бобруйский район – не исключение. Сегодня на территории Бобруйской крепости присутствовали люди разных возрастов и профессий. Их объединяет общая цель – процветающая и мирная Беларусь.

У каждого человека есть своя мера счастья, но есть и что-то общее, что нас объединяет – мир и благополучие на родной земле и, конечно, присущее белорусам трудолюбие, с которым наши хлеборобы собирают урожай.

На каждой точке масштабного автопробега участников встречают радушно и с акцентом на местный колорит. Обязательный пункт - ритуал единства с передачей символического мешочка с зерном нового урожая как вклад региона в будущий республиканский каравай.

В Бобруйске также состоялась церемония передачи зерна урожая 2021 года от Бобруйского района участникам автопробега.

От имени бобруйчан и жителей Бобруйского района участники автопробега получили на память символ нашего города – (соломенного) бобра и символ плодородия любви и мудрости – яблоки.

Патриоты Беларуси почтили память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Мемориальному комплексу «Жертвам фашизма», расположенном на территории Бобруйской крепости.

В братской могиле советских военнопленных, уничтоженных фашистами, захоронено 18 000 военнослужащих, сожженных и расстрелянных в казармах Бобруйской крепости. В 1972 году здесь установили памятник со звездой, а в 2014 году был открыт Мемориальный комплекс.

Именно в таких местах можно проникнуться душой к военному горю и понять, как важно ценить мирное небо над головой.