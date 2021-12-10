Бобруйск стал вторым домом для семьи украинских беженцев

Александр Лукашенко подписал 7 декабря Указ № 480, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Среди них есть и те, кто выбрал Бобруйск городом для жизни.

В 2014 году большая семья Барзыкиных бежала из Донецкой области от войны. В город на Березине приехали переждать лихолетье, но решили остаться здесь навсегда. Сначала получили регистрацию, затем вид на жительство, и вот по прошествии семи лет стали гражданами Беларуси.

– Один раз получилось съездить в отпуск через три года, как сюда приехали. Там как была разруха, так и осталась. Возвращаться нам некуда. А здесь все условия для жизни. Мне нравится, что очень хорошо работают коммунальные службы – кругом чистота и порядок. Город строится, разрастается. Вот ждем открытия детского сада в 7-м микрорайоне, куда пойдет наша младшая внучка. Слава Богу мы уже получили гражданство и очень рады этому. Беларусь – наш второй дом, – отметила Людмила Барзыкина, мать троих сыновей, бабушка четырех внучек.

Верно подмечено: все познается в сравнении. Пройдя череду испытаний, семья Барзыкиных, как и многие другие их земляки, по достоинству оценили уровень социальных стандартов и экономическую политику нашей страны. Они признаются, что ценят Беларусь за мир, стабильность и гуманное отношение к лицам любых национальностей и любых государств.