Бобруйск-Шаосин: пандемия сотрудничеству не помеха
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Сегодня в режиме онлайн проходит третья Международная Конференция Дружественных городов в Шаосине. Принимают участие в Конференции председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.
У Бобруйска и китайского Шаосина много точек соприкосновения, их связывают дружественные, культурные и экономические отношения. Основной целью Конференции станет подписание новых проектов дружественного и безнес-сотрудничества.
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