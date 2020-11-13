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Общество

Бобруйск-Шаосин: пандемия сотрудничеству не помеха

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Бобруйск-Шаосин: пандемия сотрудничеству не помеха

Сегодня в режиме онлайн проходит третья Международная Конференция Дружественных городов в Шаосине. Принимают участие в Конференции председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.

У Бобруйска и китайского Шаосина много точек соприкосновения, их связывают дружественные, культурные и экономические отношения. Основной целью Конференции станет подписание новых проектов дружественного и безнес-сотрудничества.

 

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