Бобруйск с рабочим визитом посетил помощник Президента Республики Беларусь Леонид Мартынюк

20 октября в Бобруйск с деловой миссией прибыл Леонид Мартынюк, помощник Президента – инспектор по Могилевской области. В рамках рабочей поездки он посетил ряд предприятий города: ООО «Алмаз-Люкс», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», ОАО «Беларусьрезинотехника» и ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск». Леонид Алексеевич ознакомился с выпускаемой продукцией в производственных цехах.

– Промышленный комплекс в нынешних условиях – это основа, которая даст устойчивое развитие нашей экономике. Данные предприятия выбраны, потому что они характеризуют текущее положение дел в этой сфере. Здесь и частная форма собственности, и смешанная. Цель посещения – выявить болевые точки, обозначить проблематику и наладить взаимодействие по оказанию различного рода помощи в условиях санкций, – подчеркнул Леонид Мартынюк.

Людмила Любимцева,

фото Александра Анташкевича