Бобруйск с официальным визитом посетил деятель культуры из Южной Кореи Донг Хи Чан

В эти дни Могилевский областной театр драмы и комедии В.И. Дунина-Марцинкевича принимал именитого гостя из Сеула – режиссера, актера, театрального критика, театроведа, доктора искусствоведения, магистра актерских искусств Университета Кенхи Донг Хи Чана.

Цель визита – обмен творческим опытом, знакомство с театральной деятельностью и достопримечательностями города на Березине. К слову, это не первый визит Донг Хи Чана в Бобруйск. Два года назад он приезжал в составе делегации на республиканский фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

– Раньше я ничего не знал про ваш город, его историю и культуру. Но я всегда имел представление, что его жители – хорошие люди, среди них у меня есть много друзей. Я познакомился с достопримечательностями Бобруйска, побывал в ресторанах, культурных местах. Театр – мое любимое место. Очень красивый у вас собор в честь Николая Чудотворца. И, конечно, же впечатлили красивые бобруйские женщины. Сеул большой и шумный. А ваш город маленький, спокойный и уютный. И когда приеду в Корею, то хочу еще больше углубится в изучение истории Бобруйска, – поделился впечатлениями гость из Южной Кореи.

В ходе визита Донг Хи Чан провел лекции и мастер-классы. Кроме Бобруйска деятель культуры посетит Могилевский областной драматический театр и Республиканский театр белорусской драматургии.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА.