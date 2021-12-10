Бобруйск с бизнес-миссией посетила делегация из Еврейской автономной области Российской Федерации

Предприниматели из Еврейской автономной области с деловым визитом посетили Бобруйск. Бизнес-миссия проведена по инициативе Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты при содействии Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей. В программе были экскурсии по предприятиям города, таким как ОАО «ФанДОК», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Красный пищевик» и встречи с руководством.

– Мы целенаправленно хотели посетить именно этот город в Беларуси, поскольку здесь проживает еврейская диаспора. Спасибо Бобруйску за теплый прием. С нами приехали представители компании, которая занимается производством брусита (это минерал с высоким содержанием магния) и удобрений по инновационным технологиям. Мы также привезли представителей деревообрабатывающей промышленности и предпринимателей в области производства и переработки меда. Дальневосточный мед один из самых уникальных, потому что у нас произрастает четыре вида лип. Наша цель – наладить партнерские отношения в части обмена технологиями, продажи продукции, – сказал Михаил Юркин, генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области».

Участники делегации из Еврейской автономной области РФ остались довольны программой бизнес-миссии. Мероприятия в таком формате дают прекрасную возможность малому и среднему бизнесу найти партнеров, перенять опыт и вдохновиться новыми идеями.