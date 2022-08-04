Бобруйск расширяет горизонты в работе с молодежью

В Бобруйске приступил к действию городской совет по работе с молодежью. Создали его недавно – в конце июля, а необходимость функционирования такого совета в городе на Березине продиктована временем. Сегодняшние юноши и девушки мыслят глобально и нестандартно, проявляют все больше инициатив и желания участвовать во всех сферах жизни, поэтому привычные, пусть и хорошо зарекомендовавшие себя на практике схемы и методы работы с молодежью требуют переосмысления. И здесь необходим широкий диалог.

Поддержка специалистов на первых рабочих местах и вовлечение их в жизнь города, молодежные инициативы и патриотическое воспитание – лишь немногие темы, которые обсудили на первом заседании городского совета. Встречу возглавила заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик. В числе приглашенных к конструктивной беседе – представители городской власти, лидеры общественных организаций и политических партий, активная молодежь Бобруйска, которой есть, что сказать.

Виктория Анатольевна задала тон беседе, предопределяя тем самым главные векторы работы с молодежью: никакого формализма, креативные подходы, работа по факту, а не на бумагах и в отчетах, голос нового поколения в Бобруйске должны слышать и прислушиваться к нему, с ребятами нужно говорить на близком и понятном языке, невозможно найти точки соприкосновения, сидя в кабинетах, необходим личный контакт.

Виктория Анатольевна отметила недостаточный уровень вовлечения в жизнь Бобруйска работающей молодежи и поручила проработать этот вопрос, который станет одной из главных тем следующего заседания совета. Заместитель председателя горисполкома обратилась и к городской организации БРСМ, подчеркнув, что численность рядов – не самоцель, главное – качественная работа и незаурядные мероприятия, способные заинтересовать. А здесь есть над чем поработать…

Слово на заседании держали и лидеры молодежного движения Бобруйска.

– К вопросу, который в перспективе необходимо проработать, я бы отнесла трудоустройство молодежи, – высказала мнение представитель Бобруйска в Молодежном парламенте при Национальном собрании Республики Беларусь Елена Роботень. – Я обратила внимание, что многие учащиеся учреждений среднего образования на лето ищут подработку и сталкиваются со сложностями. У нас в городе действуют строительные отряды, но попасть в них могут только учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Лагеря со вторичной занятостью – безусловно, хорошо, но они нацелены на ребят 14 лет. А что делать остальным, учащимся 10-11-х классов? Они вынуждены самостоятельно что-то искать. Я считаю, что можно пойти навстречу таким ребятам, ведь для этого в городе есть все необходимое. Что же касается работающей молодежи, у них сейчас достаточно возможностей для самореализации, но есть одна из ключевых проблем – наличие социальных лифтов, чтобы люди видели возможности, перспективы, куда дальше двигаться. Современная молодежь живет в собственном ритме. И при организации работы, думаю, стоит учитывать, что время не стоит на месте: появляются новые увлечения и занятия.

Поделился мыслями с присутствующими и депутат Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов:

– В Бобруйске очень много умных, активных, амбициозных молодых людей, каждый из которых – личность. Они постепенно входят в общественную деятельность, придумывают и реализуют проекты на территории города. Я думаю, нужно еще более обширно проводить работу с молодежью через открытые диалоговые площадки, встречи и знакомства с интересными людьми, которых в Бобруйске очень много. Важно понимать, что будущее за молодыми людьми. И чтобы нашему государству дальше развиваться в правильном направлении, достойно показывать себя на мировой арене, нужно уделять внимание молодежи.