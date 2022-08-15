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Бобруйск планомерно готовится к зиме

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Бобруйск планомерно готовится к зиме

Специалисты Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси  в июле и первой декаде августа текущего года осуществили в составе рабочей группы 20 мониторингов подготовки субъектов хозяйствования к осенне-зимнему периоду.

Недавно, сообщили в Департаменте, такой мониторинг был проведен в Бобруйске. На день его проведения  зарегистрировано  465 паспортов готовности потребителей из 732 (63,5%) и 47 паспортов готовности теплоисточников из 65 (72,3%). Рабочая группа выборочно посетила, в частности, индивидуальные тепловые пункты жилых домов. По результатам мониторинга отмечено, что подготовка к холодному сезону ведется должным образом, создан аварийный запас необходимых материалов и оборудования.

Проведена оптимизация схемы теплоснабжения города, в результате которой ликвидированы два пароводяных центральных тепловых пункта  (ЦТП) и длинные неэффективные паро- и конденсатопроводы к ним от котельной Бобруйского мясокомбината. Жилые дома, ранее подключенные к ликвидируемым ЦТП, подключаются к новому теплоисточнику, установленному в центре нагрузок. Годовой экономический эффект от реализации этого мероприятия составит 179,7 тонны условного топлива. В новой котельной проводятся пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию запланирован до 31 августа текущего года.

Фото Департамента по энергоэффективности.

https://mogilevnews.by/news/11-08-2022-08-45/84467

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