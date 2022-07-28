В нашем городе реализовывается социальная инициатива под названием «Бобруйск на колесах» – продолжение проекта «Спроси меня». Цель – сформировать позитивное отношение в обществе к людям с инвалидностью, распространение идей создания безбарьерной среды и интеграции таких граждан в социум, профилактика детского травматизма.

Это совместный проект Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района и Бобруйской объединенной организации общественного объединения «Респуб­ликанская организация инвалидов-­колясочников». Его реализация началась в 2018 году. В рамках инициативы проводятся интерактивные авторские занятия для разных возрастных групп. Участникам даются знания, как взаимодействовать с людьми, передвигающимися в колясках, идет непосредственный диалог, взаимодействие аудитории с ведущими. Занятия проводят Мария Капустина – сертифицированный тренер образовательных программ, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ТЦСОНа Первомайского района и представители Бобруйской объединенной организации ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников».

В рамках проекта «Спроси меня» на территории города были размещены билборды и сити-лайты с целью формирования позитивного отношения к инвалидам у граждан города. На изображении дана информация о названии проекта, слоган, придуманный его реализаторами: «Мы такие же, как все, просто передвигаемся иначе». Для билбордов были выбраны фотографии призера чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, мастера спорта международного класса Андрея Ткачука и активного члена БОООО «Республиканская ассоциация инвалидов-­колясочников» Бориса Пронько. Размещены билборды на крупных, густонаселенных улицах: 4 сити-лайта расположены на центральных пешеходных площадках и зонах отдыха для бобруйчан. Создана и поддерживается в актуальном состоянии информационная группа «Бобруйск на колесах» в социальной сети Facebook. Теперь она включена в работу социальной инициативы. Распространяются листовки с информацией о взаимодействии с людьми, передвигающимися в колясках: как правильно оказать им помощь или сопровождение, не навредив при этом. На проведение интерактивных занятий, в том числе на предоставление разработанных для учреждений города листовок, принимаются заявки по телефону: 72-73-97.

Людмила Любимцева