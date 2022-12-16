Бобруйск – Кострома: укрепляем сотрудничество

Перспективные направления сотрудничества между Беларусью и Костромской областью Российской Федерации обсудили сегодня на заседании совместной рабочей группы, которое прошло в формате видеоконференции.

С белорусской стороны председательствовал министр информации Владимир Перцов, с российской – заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков, от Бобруйска - заместитель председателя горисполкома Ольга Жук.

Бобруйск и Кострому связывают давние и крепкие партнерские отношения: соглашение о побратимстве между городами было подписано 10 лет назад. За это время реализовано множество проектов в различных сферах – от культуры до промышленности.

Обмен креативными идеями и совместные творческие проекты, участие в гостевых концертах и фестивалях – сфера культурного сотрудничества между нашими городами действительно обширна. Особенно здесь можно отметить яркий театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме». На протяжении нескольких лет, до того как в привычный уклад жизни вмешалась пандемия, коллектив нашего театра драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича был неизменным и желанным гостем на этом фестивале и всегда возвращался в Бобруйск с наградами и любовью благодарных зрителей.

Тесное взаимодействие с российскими коллегами наладили бобруйские предприятия. Самыми активными поставщиками в Костромскую область стали ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» – порядка 100 единиц сельхозтехники, ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», которое успешно экспортирует российским коллегам жидкостные насосы. А продукция костромичей востребована нашими предприятиями: оборудование, части и принадлежности к станкам заказывают у коллег ОАО «ФанДОК» и «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов».

Успех сотрудничества наших городов подтверждается и тем, что стороны заинтересованы наращивать число совместных проектов. Так, сегодня в Костромской области в связи с транспортной реформой есть необходимость закупки партии новой коммунальной техники. Костромичи высказали пожелание видеть на своих дорогах белорусскую коммунальную технику.

Заинтересована российская сторона и в развитии сотрудничества в строительной сфере. Здесь городу тоже есть что предложить: бобруйский завод КПД имеет и мощности, и возможности для помощи в этой отрасли. К слову, строительные успехи завода КПД уже успели покорить и других гостей из Российской Федерации.