Бобруйск и Рыбинск подписали соглашение о сотрудничестве

Во время визита в Бобруйск официальной делегации российского города Рыбинска Ярославской области 16 сентября подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами. Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков, поставив подписи под документом, обменялись сувенирами и рассказали о планах сотрудничества в экономической и социальной сферах.

– Для нас знаково, что именно в День народного единства мы обрели еще одного российского друга, – подчеркнул Александр Студнев. – У нас много общего, но самое главное, что нас объединяет – это добрые люди, которые живут в наших городах. Хоть у Бобруйска десяток городов-побратимов в Российской Федерации, но для нас важно обрести еще одного надежного и крепкого партнера, чтобы наладить тесные дружеские связи в социальной сфере и экономике. Думаю, сегодняшним соглашением мы открывает новый путь в наших взаимоотношениях и новые возможности.

Российские гости после знакомства с бобруйскими предприятиями и инфраструктурой отметили, что наши города во многом похожи, поэтому «есть чему поучиться друг у друга и чем поделиться».

– Для себя наметили путь по заказу продукции завода тракторных деталей и агрегатов. Нам очень нравятся небольшие тракторы, и сейчас хорошая конъюнктура рынка, чтобы выгодно их приобретать для обеих сторон, – поделился намеченными точками делового сотрудничества Дмитрий Рудаков. – Вызвало восторг наличие в городе своего коммунального предприятия – завода крупнопанельного домостроения. Мы узнали цену квадратного метра, и это безусловно удешевляет жилье, делает ближе к людям. По этой продукции мы будем серьезно думать, просчитаем рентабельность. Очень понравилась школа №35 имени Батова. В первую очередь великолепный по многим направлениям проект, очень интересный и достойный. В Рыбинске сейчас идет работа в новом, похожем на ваш, районе прибрежной застройки, в том числе и проектирование школы.

– И я думаю, что скоро в Рыбинске появятся дома нашего завода КПД. Та информация, которую узнали на предприятии, позволит выстроить логистику и найти самый оптимальный вариант. Главное, что партнеры в этом заинтересованы. Мы готовы поделиться проектом своей школы, которая так понравилась гостям, и даже помочь в его реализации, – высказал предложение Александр Викторович.

В планах двух городов также развивать сотрудничество в спорте и культуре.

К примеру, организовать обмен театральными гастролями, проводить спортивные турниры, товарищеские матчи по хоккею и футболу между молодежными сборными. Дмитрий Рудаков рассказал, что в Рыбинске играет очень сильная молодежная хоккейная команда, которая в этом году стала лучшей молодежной сборной России и взяла кубок региона.

– Уверен, что мы найдем еще много интересных идей сотрудничества, которые будем реализовывать совместно, – сказал Александр Студнев.