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Культура

Бобруйск — Брянск. Гастроли как часть актерской профессии

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Бобруйск — Брянск. Гастроли как часть актерской профессии

Прошедшая неделя для нашего театра ознаменовалась значимым событием: поездкой в Россию, в город Брянск. Некоторым сложно даже представить, как это: собрать чемодан и поехать в другую страну. А представляете, в какой чемодан собрать две сказки (актеры, костюмы, декорации, обслуживающий их персонал)? Конечно, это шутка, но доля истины есть в каждой шутке и сказке.

Нашим постоянным зрителям хорошо известны сказки «Иван седьмой» и «Дом для поросят». 20 - 24 сентября их смогли оценить  и маленькие зрители города Брянска. Проект обменных гастролей между Брянским театром юного зрителя и нашим театром — это многолетняя традиция, которая с каждым годом   укрепляется и обогащается.

Несмотря на то, что сейчас Брянский ТЮЗ переживает реконструкцию исторического  здания и нам были предоставлены площадки по всему городу,  мы достойно справились и с успехом показали  наши сказки по нескольку раз! Только Дворец культуры Брянского машиностроительного завода вместимостью более 800 человек был заполнен до отказа неоднократно, юные зрители с восторгом принимали героев известных сказок в интерпретации наших режиссеров и актеров. С замиранием сердца следили, съест ли волк трех поросят,  энергично делали с ним зарядку, чтобы быть сильными, сопереживали Ивану Седьмому в его поисках счастья для всего мира.

После спектаклей зрители долго не отпускали артистов со сцены аплодисментами и возгласами «Браво!», подходили с просьбой сфотографироваться и взять автограф. Все это — награда за высокий профессиональный уровень игры наших талантливых актеров.  Ведь детей обмануть нельзя, они были непосредственны в выражении ярких  эмоций, которые подарили им наши сказки!

Спасибо за теплый прием, Брянск! До новых встреч!

 

 

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