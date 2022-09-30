Бобруйск — Брянск. Гастроли как часть актерской профессии

Прошедшая неделя для нашего театра ознаменовалась значимым событием: поездкой в Россию, в город Брянск. Некоторым сложно даже представить, как это: собрать чемодан и поехать в другую страну. А представляете, в какой чемодан собрать две сказки (актеры, костюмы, декорации, обслуживающий их персонал)? Конечно, это шутка, но доля истины есть в каждой шутке и сказке.

Нашим постоянным зрителям хорошо известны сказки «Иван седьмой» и «Дом для поросят». 20 - 24 сентября их смогли оценить и маленькие зрители города Брянска. Проект обменных гастролей между Брянским театром юного зрителя и нашим театром — это многолетняя традиция, которая с каждым годом укрепляется и обогащается.

Несмотря на то, что сейчас Брянский ТЮЗ переживает реконструкцию исторического здания и нам были предоставлены площадки по всему городу, мы достойно справились и с успехом показали наши сказки по нескольку раз! Только Дворец культуры Брянского машиностроительного завода вместимостью более 800 человек был заполнен до отказа неоднократно, юные зрители с восторгом принимали героев известных сказок в интерпретации наших режиссеров и актеров. С замиранием сердца следили, съест ли волк трех поросят, энергично делали с ним зарядку, чтобы быть сильными, сопереживали Ивану Седьмому в его поисках счастья для всего мира.

После спектаклей зрители долго не отпускали артистов со сцены аплодисментами и возгласами «Браво!», подходили с просьбой сфотографироваться и взять автограф. Все это — награда за высокий профессиональный уровень игры наших талантливых актеров. Ведь детей обмануть нельзя, они были непосредственны в выражении ярких эмоций, которые подарили им наши сказки!

Спасибо за теплый прием, Брянск! До новых встреч!