Бобруйск — Борки: неравнодушные к судьбе страны граждане приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь» (обновлено)

Сегодня, 7 ноября, прошел автопробег «За единую Беларусь». Колонна автомобилистов под государственными флагами отправилась в путь от площади Ленина в Бобруйске и проехала до мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в деревне Борки.

Следует отметить, что такие патриотические мероприятия стали доброй традицией.

Автопробеги «За единую Беларусь» инициированы неравнодушными гражданами Обязательная программа маршрута – места, связанные с историей Великой Отечественной войны.