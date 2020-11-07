Бобруйск — Борки: неравнодушные к судьбе страны граждане приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь» (обновлено)
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Сегодня, 7 ноября, прошел автопробег «За единую Беларусь». Колонна автомобилистов под государственными флагами отправилась в путь от площади Ленина в Бобруйске и проехала до мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в деревне Борки.
Следует отметить, что такие патриотические мероприятия стали доброй традицией.
Автопробеги «За единую Беларусь» инициированы неравнодушными гражданами Обязательная программа маршрута – места, связанные с историей Великой Отечественной войны.
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