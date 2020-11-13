Бобруйск-Арена приглашает на «Свидание на льду для двоих. Только ты и она»

В «Бобруйск-Арене» появилась уникальная возможность устроить «Свидание на льду для двоих. Только ты и она». Теперь влюбленные пары имеют возможность провести романтическое свидание в полном уединении в центре ледовой арены. Для пар организуют украшенный праздничный стол и устроят музыкальное сопровождение под софитами со скамейкой для поцелуев, фото и видео-сопровождение моментов вашего знакомства, а в подарок сделают фотосессию на память. Также можно в полном уединении, взявшись за руки, прокатиться на коньках.

В понедельник, 9 ноября, нововведением по поводу годовщины свадьбы воспользовались Алексей и Алеся. Как призналась сама пара, всё прошло на высшем уровне, и они очень счастливы.

«Бобруйск-Арена» приглашает всех влюбленных отметить знаковое событие Вашей жизни необычным образом: «Свидание на льду для двоих».

Организаторы обещают, что это будет незабываемо! Подробная информация по телефону: +375-29-343-30-20.