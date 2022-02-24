«Бобруйск-арена» приглашает на массовые ночные катания
Бобруйск-арена 24 0
Суббота 26 февраля.
22:45-23:45 Ночное катание на льду (16+)
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