В рамках подготовки к новому сезону «Бобруйск-2» проведет два товарищеских матча

В четверг, 12 августа, «бобры» сразятся с «Гомелем-2», а спустя два дня, 14 августа, соперником станет «Могилев-2».

Оба поединка пройдут в «Бобруйск-Арене» и стартуют в 13:00. Вход – свободный.