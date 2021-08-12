В рамках подготовки к новому сезону «Бобруйск-2» проведет два товарищеских матча
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В рамках подготовки к новому сезону, хоккейный клуб «Бобруйск-2» на нынешней неделе проведет два домашних товарищеских матча.
В четверг, 12 августа, «бобры» сразятся с «Гомелем-2», а спустя два дня, 14 августа, соперником станет «Могилев-2».
Оба поединка пройдут в «Бобруйск-Арене» и стартуют в 13:00. Вход – свободный.
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