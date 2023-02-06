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Бобруйчанку пугает питомец-великан. Отвечает участковый инспектор

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Бобруйчанку пугает питомец-великан. Отвечает участковый инспектор

«Меня пугает огромная собака, что живет в нашем дворе, — рассказывает Ольга по телефону нашей редакции. — Кажется, собака породы немецкий дог. Хорошо, что хозяин всегда держит ее на поводке, но без намордника. Вроде и животное выглядит дружелюбно, но все же пугают его размеры. Есть ли какие-то особые правила для такого питомца?»

На вопрос отвечает начальник отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Первомайского района Бобруйска УВД старший лейтенант милиции Дмитрий Котов:

– Содержание животных регламентировано постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. №834 «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь». Собака должна быть зарегистрирована в ЖЭУ, выгуливать ее нужно на поводке и в наморднике. Ответственность за неисполнение обязанностей по выгулу и содержанию животных наступает в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

К слову, немецкие доги – невероятно высокие, статные собаки с сильным и благородным характером. Отважные охотники и служебные собаки в прошлом, сегодня они – очень добрые, ласковые и преданные домашние любимцы. Доги обожают проводить время в кругу семьи и не упустят возможность во весь рост растянуться на хозяйской кровати. Высота в холке собак может достигать 90 см.

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