Бобруйчанку приговорили к 7 годам колонии за мошенничество с благоустройством могил

Суд Кировского района приговорил жительницу Бобруйска к 7 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского облсуда.

Женщина обманывала жителей региона, обещая выполнить работы по благоустройству могил. Брала немалые деньги у людей "на памятники" и обязательства не выполняла, да и не собиралась.

В суде установили, что обвиняемая, осуществляя индивидуальную предпринимательскую деятельность на основании доверенности, выданной от имени ИП "П", с 2018 по 2021 год, как лично, так и через других людей, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении, заключала с гражданами договоры бытового заказа, договоры купли-продажи, договоры о выполнении работ и оказании услуг от имени этого ИП и ООО "Слеза в камне", а также устно договаривалась с гражданами об изготовлении ритуальных изделий по благоустройству мест захоронений. При этом женщина убеждала потерпевших передавать ей деньги в качестве предварительной оплаты, но принятые на себя обязательства не выполняла.

Имущественный вред оценили на общую сумму Br69 тыс.

Отбывать наказание фигурантка будет в колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 300 базовых величин. Суд постановил взыскать с обвиняемой в пользу потерпевших материальный ущерб, причиненный преступлением, а также компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.