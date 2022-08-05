Бобруйчанку от опасных действий не остановил даже собственный ребенок

Как сообщили в УВД облисполкома, 3 августа в 23.25 сотрудники ГАИ остановили автомобиль Daewoo Matiz, которым управляла 31-летняя местная жительница.

В машине также находился ее младенец, которого на руках держала подруга. От женщины исходил запах алкоголя, однако она утверждала, что пила только кефир и квас.

- Медицинское освидетельствование показало наличие 1,0 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушительницы составлен протокол за вождение в нетрезвом виде. Штраф составит 6 400 рублей, а также 5 лет лишения водительского удостоверения. Автомобиль поставлен на штрафстоянку, - рассказали в УВД облисполкома.