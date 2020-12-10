Бобруйчанки взяли Гран-при на международном фестивале-конкурсе на Мальте

В международном фестивале-конкурсе на Мальте приняли участие около двух тысяч талантливейших участников из более чем 20 стран мира, таких как Англия, Хорватия, Словения, Китай, Италия, Россия, Мальта, Казахстан, Узбекистан, Румыния, Польша, Литва, Украина, Бангладеш, Эстония, Азербайджан, Косово, Португалия, Молдова, Армения, Беларусь.

Громкую победу в номинации "Акробатическое шоу" завоевала школа гимнастики и акробатики Ренаты Колодинской (тренеры Рената Колодинская, Сергей Пантелеев). Стабильно полсотни бобруйских акробаток от соревнований к соревнованиям – лучшие. Снова "Мир детям" — и снова первые. И это, как оказалось, не все. Абсолютными чемпионами масштабного мирового события в мире цирка, шоу, спорта, культуры и искусства, сильнейшими в номинации "Цирк" признаны Доминика Пантелеева и Карина Логойко, воспитанницы Ренаты Колодинской, солистки образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца "Мечта", воспитанницы центра спортивно-циркового искусства "Вершина".

К слову, акробатическая двойка девочек является абсолютными чемпионами мира по детскому спортивному фитнесу (GSF) Украина; чемпионами мира по FIT-KID (WFF) Литва; 4-кратными обладательницами абсолютного титула "Гран-при" Мальта, Беларусь; многократными обладательницами денежных премий и специальных призов.

Приятным сюрпризом обладателям Гран-при от организаторов фестиваля стал — несмотря на онлайн, — огромный победный кубок, сертификаты и множество специальных призов. Почетной благодарностью и дипломом за высокую подготовку, профессионализм, оригинальность, неординарность и высочайшие результаты воспитанников награждены руководитель, тренер, хореограф-постановщик Рената Колодинская и тренер Сергей Пантелеев.