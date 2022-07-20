Бобруйчанки – в числе победителей национального фестиваля — конкурса «Огонь молодежных талантов»

16 июля в Витебске прошел День молодежи в рамках 31-го международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

В этот день состоялся финал национального фестиваля - конкурса «Огонь молодежных талантов» среди творческих коллективов со всех регионов страны.

В номинации «Акробатика» победу одержал образцовый ансамбль эстрадно – спортивного танца «Мечта» (руководитель Рената Валерьевна Колодинская). ­