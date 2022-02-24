Бобруйчанки продавали гродненским пенсионерам одеяла за 500$

Сотрудниками УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами Ленинского РОВД и Октябрьского РУВД Гродно задержаны мошенницы, которые на протяжении долгого времени обманывали престарелых жителей областного центра.

Под видом социальных работников они посещали пожилых граждан по месту жительства, а в процессе общения убеждали купить у них одеяла по очень высокой цене – 200-500 долларов США. Сумма зависела от того, как смогут убедить пенсионера. В итоге, одеяла рыночной стоимостью 50 белорусских рублей продавались за несколько сотен долларов.

23 февраля мошенницы смогли продать два одеяла стоимостью 600 долларов США и 400 белорусских рублей, после чего были задержаны сотрудниками милиции. Как выяснилось, женщины проживают в Бобруйске, а в Гродно приезжали «подзаработать». В настоящее время проводится разбирательство об остальных фактах мошенничества.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 2 статьи 209 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Мошенничество».

Октябрьское РУВД Гродно