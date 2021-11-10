Бобруйчанки отправились за клюквой. Выйти из леса им помогли спасатели
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В Кличевском районе две пенсионерки пошли за клюквой и заблудились в лесу. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
"Сегодня около 10.00 в ЦОУ Кличевского РОЧС позвонила женщина и сообщила, что они с подругой потерялись в лесном массиве в районе д. Развадово Кличевского района", - отметили в МЧС.
Две жительницы Бобруйска 1950 и 1954 годов рождения отправились в лес за клюквой и заблудились. У женщин при себе был мобильный телефон, они позвонили спасателям.
Для проведения поисков были задействованы сотрудники МЧС и милиции. Через несколько часов потерявшихся женщин обнаружили в лесном массиве. Их здоровью ничего не угрожало, госпитализация не потребовалась.
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