Бобруйчанки отправились за клюквой. Выйти из леса им помогли спасатели

В Кличевском районе две пенсионерки пошли за клюквой и заблудились в лесу. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сегодня около 10.00 в ЦОУ Кличевского РОЧС позвонила женщина и сообщила, что они с подругой потерялись в лесном массиве в районе д. Развадово Кличевского района", - отметили в МЧС.

Две жительницы Бобруйска 1950 и 1954 годов рождения отправились в лес за клюквой и заблудились. У женщин при себе был мобильный телефон, они позвонили спасателям.

Для проведения поисков были задействованы сотрудники МЧС и милиции. Через несколько часов потерявшихся женщин обнаружили в лесном массиве. Их здоровью ничего не угрожало, госпитализация не потребовалась.